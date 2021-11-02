Не тратим время на грусть: свежие утренние анекдоты
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Жена с кумой сели на диету. И вот через три дня жена звонит куме:
- Оля, а как у тебя вечером после шести часов получается ничего не есть?
- Ой, Надя, а я еще до шести в холодильнике все сжираю!
Сидят на скамейке две подружки, вдруг одна как закричит. Подруга ее спрашивает:
- Катька, ты чего?
- Я ноготь сломала!
- Где? Покажи!
- Не могу, он у меня в носу остался!
Сельская учительница никак не могла решить, кого выбрать в мужья — директора школы или тракториста? С одной стороны, быстрый карьерный рост, с другой — без трактора к школе не подберешься…
Муж заявляет жене:
- Вынужден признаться, что я голубой…
- Как? Но ты же столько лет спал со мной!
- Видишь ли, я уже много лет воспринимаю тебя исключительно как друга.
Приходит мужик в ресторан. Делает заказ. Официант приносит блюдо.
Посетитель: - Это обед на двоих?
- Нет.
- А чего муха тут жрет?