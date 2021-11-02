Укр

Не тратим время на грусть: свежие утренние анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
23
Не тратим время на грусть: свежие утренние анекдоты

Самая смешная подборка забавных шуток специально для поднятия настроения нашим читателям

Жена с кумой сели на диету. И вот через три дня жена звонит куме:

- Оля, а как у тебя вечером после шести часов получается ничего не есть?

- Ой, Надя, а я еще до шести в холодильнике все сжираю!

Сидят на скамейке две подружки, вдруг одна как закричит. Подруга ее спрашивает:

- Катька, ты чего?

- Я ноготь сломала!

- Где? Покажи!

- Не могу, он у меня в носу остался!

Сельская учительница никак не могла решить, кого выбрать в мужья — директора школы или тракториста? С одной стороны, быстрый карьерный рост, с другой — без трактора к школе не подберешься…

Муж заявляет жене:

- Вынужден признаться, что я голубой…

- Как? Но ты же столько лет спал со мной!

- Видишь ли, я уже много лет воспринимаю тебя исключительно как друга.

Приходит мужик в ресторан. Делает заказ. Официант приносит блюдо.

Посетитель: - Это обед на двоих?

- Нет.

- А чего муха тут жрет?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты