Укр

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты Новость обновлена 02 ноября 2021, 12:26

Свежая порция юмора специально для наших читателей в этот грустный осенний день.

Каждый мужчина должен сделать в жизни три вещи: переспать с брюнеткой, блондинкой, и рыжей.

В принципе, допускается сделать все три вещи сразу.

— Мам, я красивая?

— Спроси у своего парня лучше.

— Какого парня?

— Вот именно.

Только представьте, какой жизненной энергией нужно обладать, чтобы в 8 утра уже ехать с рынка с кочаном капусты…

Ща все на карантин сядут.

И те, кто не развёлся в первый — у вас есть второй шанс

Когда женщина моет пол, то она верит, что пол станет чище. Когда мужчина моет пол, то он верит, что пол когда-нибудь закончится.

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