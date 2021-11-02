Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты
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Каждый мужчина должен сделать в жизни три вещи: переспать с брюнеткой, блондинкой, и рыжей.
В принципе, допускается сделать все три вещи сразу.
— Мам, я красивая?
— Спроси у своего парня лучше.
— Какого парня?
— Вот именно.
Только представьте, какой жизненной энергией нужно обладать, чтобы в 8 утра уже ехать с рынка с кочаном капусты…
Ща все на карантин сядут.
И те, кто не развёлся в первый — у вас есть второй шанс
Когда женщина моет пол, то она верит, что пол станет чище. Когда мужчина моет пол, то он верит, что пол когда-нибудь закончится.