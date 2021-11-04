Позитивная пауза рассмешит даже страуса: новые анекдоты для поднятия настроения
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- Какую "Активию" в зимние морозы вы предпочитаете для повышения иммунитета?
- 100 грамм водки на дорожку.
- Почему ты не удаляешь антиваксеров из друзей?
- Зачем? Сами выпялятся…
Купил трусы, а там вшита бирка на четыре страницы мелким шрифтом с двух сторон — состав, советы по уходу, дисклеймеры, адрес и сайт производителя, страна-производитель, все на пяти языках… Да у меня в трусах книга!
- Купите своей жене розы!
- У меня нет жены.
- Тогда своей невесте!
- Но у меня нет невесты…
- Купите таки на радостях, что Вы имеете такую спокойную жизнь…
- Доктор, неужели все так плохо?
- Почему — я вот кандидатскую заканчиваю по вашему случаю.