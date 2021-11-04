Укр

Позитивная пауза рассмешит даже страуса: новые анекдоты для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Позитивная пауза рассмешит даже страуса: новые анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 04 ноября 2021, 12:39

Пускай ваш день будет наполнен позитивной энергетикой

- Какую "Активию" в зимние морозы вы предпочитаете для повышения иммунитета?

- 100 грамм водки на дорожку.

- Почему ты не удаляешь антиваксеров из друзей?

- Зачем? Сами выпялятся…

Купил трусы, а там вшита бирка на четыре страницы мелким шрифтом с двух сторон — состав, советы по уходу, дисклеймеры, адрес и сайт производителя, страна-производитель, все на пяти языках… Да у меня в трусах книга!

- Купите своей жене розы!

- У меня нет жены.

- Тогда своей невесте!

- Но у меня нет невесты…

- Купите таки на радостях, что Вы имеете такую спокойную жизнь…

- Доктор, неужели все так плохо?

- Почему — я вот кандидатскую заканчиваю по вашему случаю.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты