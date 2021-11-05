Спичечный коробок - это коровник для божьих коровок: подборка смешных анекдотов

Девушка играет в бильярд. Долго, тщательно прицеливается, затем бьёт, но промахивается, и кий, подпрыгнув, со всего размаха попадает по заднице мужчине, стоящему рядом со столом.

Девушка, испуганно:

— Ой, мужчина, простите ради Бога, я хотела по шарам!

— Да ничего, уж лучше по заднице.