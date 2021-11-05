Спичечный коробок - это коровник для божьих коровок: подборка смешных анекдотов
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 213
В результате криминальной разборки двух этнических группировок три человека с огнестрельными ранениями скончались от коронавируса.
Не стоит себя корить за то, что отложил работу на завтра, которую нужно было сделать вчера, если послезавтра о ней никто не вспомнит.
Девушка играет в бильярд. Долго, тщательно прицеливается, затем бьёт, но промахивается, и кий, подпрыгнув, со всего размаха попадает по заднице мужчине, стоящему рядом со столом.
Девушка, испуганно:
— Ой, мужчина, простите ради Бога, я хотела по шарам!
— Да ничего, уж лучше по заднице.
Подскажите, стоит ли волноваться, если Хеллоуин закончился, а сосед все еще висит на дереве.
Стал покашливать . Доктор посоветовал принять травки . Принял .
Ржу , прикалываюсь , но всё равно кашляю !