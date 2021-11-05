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Спичечный коробок - это коровник для божьих коровок: подборка смешных анекдотов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Спичечный коробок - это коровник для божьих коровок: подборка смешных анекдотов Новость обновлена 05 ноября 2021, 13:25

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

В результате криминальной разборки двух этнических группировок три человека с огнестрельными ранениями скончались от коронавируса.

Не стоит себя корить за то, что отложил работу на завтра, которую нужно было сделать вчера, если послезавтра о ней никто не вспомнит.

Девушка играет в бильярд. Долго, тщательно прицеливается, затем бьёт, но промахивается, и кий, подпрыгнув, со всего размаха попадает по заднице мужчине, стоящему рядом со столом.

Девушка, испуганно:

— Ой, мужчина, простите ради Бога, я хотела по шарам!

— Да ничего, уж лучше по заднице.

Подскажите, стоит ли волноваться, если Хеллоуин закончился, а сосед все еще висит на дереве.

Стал покашливать . Доктор посоветовал принять травки . Принял .

Ржу , прикалываюсь , но всё равно кашляю !

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