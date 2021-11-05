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Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения Новость обновлена 05 ноября 2021, 21:31

Очень забавная новая порция анекдотов, которые сделают ваш вечер незабываемым.

Убила б тех кто говорит что мужикам нужен только секс…. Жрать они хотят постоянно!

Кто придет к нам с мечом, тот отстал в плане вооружения.

В кабинете женской консультации во время обеда двое неизвестных в масках и в халатах под видом врачей в течение часа проводили приём и осмотр.

— Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка?

— Дурку вызывать?…

— Сам ты дурка! Улицу переходить!

Конечно, можно ходить в спортзал, есть полезную пищу, заботиться о теле… Но я бухаю — я выбрал душу.

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