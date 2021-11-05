Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения
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Убила б тех кто говорит что мужикам нужен только секс…. Жрать они хотят постоянно!
Кто придет к нам с мечом, тот отстал в плане вооружения.
В кабинете женской консультации во время обеда двое неизвестных в масках и в халатах под видом врачей в течение часа проводили приём и осмотр.
— Что нужно делать, когда видишь зеленого человечка?
— Дурку вызывать?…
— Сам ты дурка! Улицу переходить!
Конечно, можно ходить в спортзал, есть полезную пищу, заботиться о теле… Но я бухаю — я выбрал душу.