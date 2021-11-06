У мужиков только одно на уме — чтобы не вымерло человечество: смешные анекдоты про мужчин
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Едет мужчина в автобусе. Рядом сидит женщина с красивой брошью в виде лошадки на груди. Не выдержав длительного пристального взгляда попутчика, она спрашивает:
— Что, лошадка моя приглянулась?
— Нет, ипподром…
Мужики бывают двух типов — те, кто может дотащить холодильник на девятый этаж, и те, кто может заплатить за это. Но любят женщины третий тип — тех, кто может затащить холодильник на девятый этаж, но предпочитает заплатить другим за это.
— Вась, говорят, тебе жена изменила?
— Ага.
— И что ты сделал, когда узнал?
— Собрал вещи и ушел к любовнице.
22.00
— Милый, что тебе важнее — я или футбол?
23.50
— Конечно же ты!
Мальчик становится взрослым, когда девушки в 20 лет перестают для него быть тетями. Парень становится мужчиной, когда девушки в 30 лет становятся девушками. Мужчина становится дедом, когда женщины после 60 становятся девочками…