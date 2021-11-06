Укр

У мужиков только одно на уме — чтобы не вымерло человечество: смешные анекдоты про мужчин

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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У мужиков только одно на уме — чтобы не вымерло человечество: смешные анекдоты про мужчин

Забавные прикольчики, которые сделают ваше утро немного веселее и ярче

Едет мужчина в автобусе. Рядом сидит женщина с красивой брошью в виде лошадки на груди. Не выдержав длительного пристального взгляда попутчика, она спрашивает: 

— Что, лошадка моя приглянулась? 

— Нет, ипподром… 

Мужики бывают двух типов — те, кто может дотащить холодильник на девятый этаж, и те, кто может заплатить за это. Но любят женщины третий тип — тех, кто может затащить холодильник на девятый этаж, но предпочитает заплатить другим за это.

— Вась, говорят, тебе жена изменила?

— Ага.

— И что ты сделал, когда узнал?

— Собрал вещи и ушел к любовнице. 

 22.00

— Милый, что тебе важнее — я или футбол?

23.50 

— Конечно же ты!

Мальчик становится взрослым, когда девушки в 20 лет перестают для него быть тетями. Парень становится мужчиной, когда девушки в 30 лет становятся девушками. Мужчина становится дедом, когда женщины после 60 становятся девочками… 

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