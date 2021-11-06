Парни, такие парни: уморительные анекдоты о бойфрендах, которые улыбнут

Приходит молодой парень к хирургу и говорит:

— Кастрируйте меня…

— Зачем это вам, такому молодому?

— Вы сначала сделайте, что я вас прошу, а потом я всё расскажу.

После операции врач спрашивает:

— Ну и зачем это вам?

— Понимаете, доктор, я женился на еврейке, а у них такой обычай…

— Так вам надо было сделать обрезание!

— А я как сказал?!