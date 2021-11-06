Парни, такие парни: уморительные анекдоты о бойфрендах, которые улыбнут
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Приходит молодой парень к хирургу и говорит:
— Кастрируйте меня…
— Зачем это вам, такому молодому?
— Вы сначала сделайте, что я вас прошу, а потом я всё расскажу.
После операции врач спрашивает:
— Ну и зачем это вам?
— Понимаете, доктор, я женился на еврейке, а у них такой обычай…
— Так вам надо было сделать обрезание!
— А я как сказал?!
- Как Мишка, что я познакомил тебя с ним месяц назад?
- Я его забраковала.
- Такого парня?
- Замуж за него выхожу!
- Ты чего такая грустная?
- Да вот, узнала, что мой парень мне изменяет…
- Твой парень — это я! И я тебе, насколько я помню, верен.
- Да не ты, другой…
- Дорогая, сколько у тебя было парней до меня?
- Семь.
- ??! Ты же говорила, что три?!
- Так ведь год прошёл.
- Все утро соревновалась с компьютерной игрой за внимание своего парня.
- И что?
- Победил природный инстинкт. Забил на нас обеих и ушел жрать.