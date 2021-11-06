Укр

Парни, такие парни: уморительные анекдоты о бойфрендах, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Парни, такие парни: уморительные анекдоты о бойфрендах, которые улыбнут

Новая порция шуток к Международному дню мужчин, которые заставят смеяться до слез

Приходит молодой парень к хирургу и говорит:

— Кастрируйте меня…

— Зачем это вам, такому молодому?

— Вы сначала сделайте, что я вас прошу, а потом я всё расскажу.

После операции врач спрашивает:

— Ну и зачем это вам?

— Понимаете, доктор, я женился на еврейке, а у них такой обычай…

— Так вам надо было сделать обрезание!

— А я как сказал?!

- Как Мишка, что я познакомил тебя с ним месяц назад?

- Я его забраковала.

- Такого парня?

- Замуж за него выхожу!

- Ты чего такая грустная?

- Да вот, узнала, что мой парень мне изменяет…

- Твой парень — это я! И я тебе, насколько я помню, верен.

- Да не ты, другой…

- Дорогая, сколько у тебя было парней до меня?

- Семь.

- ??! Ты же говорила, что три?!

- Так ведь год прошёл.

- Все утро соревновалась с компьютерной игрой за внимание своего парня.

- И что?

- Победил природный инстинкт. Забил на нас обеих и ушел жрать.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты