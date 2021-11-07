Укр

Утро с позитивной ноты: свежая порция уморительных анекдотов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Утро с позитивной ноты: свежая порция уморительных анекдотов

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают ваше осеннее утро веселым

Кот гулял неделями напролет и возвращался худой и ободранный. Семье это надоело и кота кастрировали. Но через какое-то время кот опять появился на улице.

- Что ты тут делаешь? Тебя же кастрировали!

- Консультирую.

Первый прыжок с парашютом. Новобранец:

- А если парашют не раскроется?

Инструктор:

- Придешь, заменю.

- Мужчина, вы так смотрите, как будто хотите меня пригласить в ресторан.

- Да-да, нам нужна посудомойка!

- Сколько стоит сделать рентгеновский снимок?

- Вам какой, обыкновенный?

- А какие еще есть?

- Можно с обезьянкой на плече. И чтобы на заднем плане — море, пальмы…

- Дорогой, тебе нравятся мои волосы?

- Да, особенно в сегодняшнем супе!

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#Шутки #Юмор #Анекдоты