Утро с позитивной ноты: свежая порция уморительных анекдотов
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Кот гулял неделями напролет и возвращался худой и ободранный. Семье это надоело и кота кастрировали. Но через какое-то время кот опять появился на улице.
- Что ты тут делаешь? Тебя же кастрировали!
- Консультирую.
Первый прыжок с парашютом. Новобранец:
- А если парашют не раскроется?
Инструктор:
- Придешь, заменю.
- Мужчина, вы так смотрите, как будто хотите меня пригласить в ресторан.
- Да-да, нам нужна посудомойка!
- Сколько стоит сделать рентгеновский снимок?
- Вам какой, обыкновенный?
- А какие еще есть?
- Можно с обезьянкой на плече. И чтобы на заднем плане — море, пальмы…
- Дорогой, тебе нравятся мои волосы?
- Да, особенно в сегодняшнем супе!