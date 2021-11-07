Укр

Воскресенье — день чудесный: прикольные шутки о последнем выходном дне

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Воскресенье — день чудесный: прикольные шутки о последнем выходном дне Новость обновлена 07 ноября 2021, 11:22

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Шеф — секретарше:

- Что вы обычно делаете в воскресенье?

Секретарша (с надеждой в голосе):

- Ничего.

- Тогда позвольте вам напомнить, что сегодня не воскресенье!

- Как называется то чувство, когда ты будто стоишь на краю пропасти, а на дне этой пропасти – ад, чудовища и вечные муки?

- Воскресенье.

- Официант, мне кажется, в прошлое воскресенье у вас было более свежее пиво.

- Уверяю вас, что это то же самое.

Священник наблюдает за человеком, играющим в гольф. Игрок замечает его, подходит и спрашивает:

- Святой отец, вы, наверное, считаете, что это грех — играть в гольф в воскресенье?

- Сын мой, играть так, как играешь ты — грех в любой день недели.

Жена — мужу:

- Не понимаю, как можно проводить все воскресенье в пивном баре?

- "Не понимаю", "не понимаю"… Зачем же говорит о вещах, которых ты совсем не понимаешь?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты