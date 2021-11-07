Воскресенье — день чудесный: прикольные шутки о последнем выходном дне
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Шеф — секретарше:
- Что вы обычно делаете в воскресенье?
Секретарша (с надеждой в голосе):
- Ничего.
- Тогда позвольте вам напомнить, что сегодня не воскресенье!
- Как называется то чувство, когда ты будто стоишь на краю пропасти, а на дне этой пропасти – ад, чудовища и вечные муки?
- Воскресенье.
- Официант, мне кажется, в прошлое воскресенье у вас было более свежее пиво.
- Уверяю вас, что это то же самое.
Священник наблюдает за человеком, играющим в гольф. Игрок замечает его, подходит и спрашивает:
- Святой отец, вы, наверное, считаете, что это грех — играть в гольф в воскресенье?
- Сын мой, играть так, как играешь ты — грех в любой день недели.
Жена — мужу:
- Не понимаю, как можно проводить все воскресенье в пивном баре?
- "Не понимаю", "не понимаю"… Зачем же говорит о вещах, которых ты совсем не понимаешь?