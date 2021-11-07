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Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку Новость обновлена 07 ноября 2021, 17:49

Пускай ваш вечер будет наполнено позитивом с нашими анекдотами.

Теперь вы знаете, что если вдруг будет зомби апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.

Ничто не предвещало беды

Был прекрасный солнечный день. По небу бежали редкие облака, журчал ручей, щебетали птицы. И тут жена спросила:

— Я не толстая?

Двойной удовольствие — хлопать воздушные пузырьки на упаковочной плёнке во время секса.

— А ты держишь дома каких-нибудь животных?

— Конечно. У меня есть варёная курица и крабовые палочки.

Кот: (залезает в картонную коробку).

Человек: Ха-ха, коты такие смешные! (залезает в бетонную коробку, платит за нее кредит).

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