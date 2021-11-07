Шутка-минутка: новая порция вечерних анекдотов, которая подарит вам улыбку
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Теперь вы знаете, что если вдруг будет зомби апокалипсис и вдруг откроют противоядие, мир еще годик будет сомневаться, а стоит ли его колоть или лучше стать зомби.
Ничто не предвещало беды
Был прекрасный солнечный день. По небу бежали редкие облака, журчал ручей, щебетали птицы. И тут жена спросила:
— Я не толстая?
Двойной удовольствие — хлопать воздушные пузырьки на упаковочной плёнке во время секса.
— А ты держишь дома каких-нибудь животных?
— Конечно. У меня есть варёная курица и крабовые палочки.
Кот: (залезает в картонную коробку).
Человек: Ха-ха, коты такие смешные! (залезает в бетонную коробку, платит за нее кредит).