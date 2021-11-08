Не утро, а сплошной позитив: лучшие анекдоты, чтобы посмеяться
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Хотелось бы конечно, чтобы первая брачная ночь случалась чаще, но где ж столько денег взять.
Мировое сообщество выразило опасение, что возобновление деятельности вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма может спровоцировать новое извержение Греты Тунберг.
Бывшая была училкой начальных классов, и каждый раз во время секса казалось, что она скажет «выйди и зайди нормально».
Локдаун.
— Извините, а бар работает?
— Теперь это не бар, а ветеринарная аптека. Что вам налить, котик?
— Видеокамеры, полиция, металлоискатели, двери заперты, в туалет под конвоем. Что это?
— Думаю секретный объект.
— А вот и нет! Экзамены в школе!