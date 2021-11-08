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Не утро, а сплошной позитив: лучшие анекдоты, чтобы посмеяться

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не утро, а сплошной позитив: лучшие анекдоты, чтобы посмеяться

Позитивная подборка анекдотов поднимет настроение на весь день

Хотелось бы конечно, чтобы первая брачная ночь случалась чаще, но где ж столько денег взять.

Мировое сообщество выразило опасение, что возобновление деятельности вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма может спровоцировать новое извержение Греты Тунберг.

Бывшая была училкой начальных классов, и каждый раз во время секса казалось, что она скажет «выйди и зайди нормально».

Локдаун.

— Извините, а бар работает?

— Теперь это не бар, а ветеринарная аптека. Что вам налить, котик?

— Видеокамеры, полиция, металлоискатели, двери заперты, в туалет под конвоем. Что это?

— Думаю секретный объект.

— А вот и нет! Экзамены в школе!

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