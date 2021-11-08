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Собака любит просто так, а кот — из-за корма: уморительные шутки о кошках

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Собака любит просто так, а кот — из-за корма: уморительные шутки о кошках Новость обновлена 08 ноября 2021, 11:43

Посмейтесь над новыми анекдотами о четырехлапых, которые поднимут настроение в этот день

Если кот живет у одинокой женщины, ему достаются вся ее нерастраченная нежность и забота. Если кот живет у одинокого холостяка, он отгребает по полной за все и за всех…

Охотно верю, что кошки — инопланетяне. Кошка весом 2 кг и трёхмесячный котёнок в один заход стрескали двухкилограммовую щуку. Может, я что-то в физиологии кошек не понимаю?

Кот был не голодный и, судя по всему, хотел спать.

Но пришла пьяная жена, и ему пришлось есть с ложечки.

Они говорили: "Заведи кота, чтобы списывать на него все непонятные шумы".

Когда в соседней комнате что-то упало, мы с котом переглянулись…

Развелись через месяц — потому что их коты не сошлись характерами.

Теги:
#Животные #Коты #Кошки #Шутки #Юмор #Анекдоты