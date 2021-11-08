Собака любит просто так, а кот — из-за корма: уморительные шутки о кошках
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Если кот живет у одинокой женщины, ему достаются вся ее нерастраченная нежность и забота. Если кот живет у одинокого холостяка, он отгребает по полной за все и за всех…
Охотно верю, что кошки — инопланетяне. Кошка весом 2 кг и трёхмесячный котёнок в один заход стрескали двухкилограммовую щуку. Может, я что-то в физиологии кошек не понимаю?
Кот был не голодный и, судя по всему, хотел спать.
Но пришла пьяная жена, и ему пришлось есть с ложечки.
Они говорили: "Заведи кота, чтобы списывать на него все непонятные шумы".
Когда в соседней комнате что-то упало, мы с котом переглянулись…
Развелись через месяц — потому что их коты не сошлись характерами.