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Ты - не ты, когда грустишь: свежая порция веселых анекдотов на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Ты - не ты, когда грустишь: свежая порция веселых анекдотов на вечер Новость обновлена 08 ноября 2021, 16:49

Очень смешная новая подборка шуток, которые сделают ваш вечер веселым

Мне рассказали, что если отдать почку больному человеку, то ты заслужишь огромное уважение.

Я не понял, почему началась истерика, когда в больницу я принес сразу пять почек…

Придя домой из школы, Вовочка крикнул:

- Я хочу уведомить все заинтересованные стороны, что я, Вовочка, сегодня показал себя перед всем классом полным идиотом, когда на уроке по половому воспитанию я повторил истории про аистов, рассказанные мне некоторыми лицами, проживающими в этой квартире.

- Какими тремя словами женщина может осчастливить мужчину?

- "Я тебя люблю?".

- А вот и не угадал.

- Тогда какими же?

- "Подсудимый, Вы свободны!".

Почему вы, такая милая и красивая, до сих пор не вышли замуж?

- А зачем? У меня есть пес, который ворчит, попугай, который ругается, и кот, который где-то шляется по ночам.

Студенческая общага — это место, где тебя непременно научат готовить 20 блюд из макарон и 40 десертов из майонеза.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты