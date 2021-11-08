Ты - не ты, когда грустишь: свежая порция веселых анекдотов на вечер
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Мне рассказали, что если отдать почку больному человеку, то ты заслужишь огромное уважение.
Я не понял, почему началась истерика, когда в больницу я принес сразу пять почек…
Придя домой из школы, Вовочка крикнул:
- Я хочу уведомить все заинтересованные стороны, что я, Вовочка, сегодня показал себя перед всем классом полным идиотом, когда на уроке по половому воспитанию я повторил истории про аистов, рассказанные мне некоторыми лицами, проживающими в этой квартире.
- Какими тремя словами женщина может осчастливить мужчину?
- "Я тебя люблю?".
- А вот и не угадал.
- Тогда какими же?
- "Подсудимый, Вы свободны!".
Почему вы, такая милая и красивая, до сих пор не вышли замуж?
- А зачем? У меня есть пес, который ворчит, попугай, который ругается, и кот, который где-то шляется по ночам.
Студенческая общага — это место, где тебя непременно научат готовить 20 блюд из макарон и 40 десертов из майонеза.