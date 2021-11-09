Похохочем в это утро: юморные шутки для отличного настроения
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Мама, придя в гости, возмущенно спрашивает у своей дочки:
- Ирина, а почему у тебя уже другой парень?! Где Андрей?
- Обои мы с ним поклеили, а вот паркет он класть не умеет…
Маленькие хитрости. Вы лучше выспитесь, если поставите будильник не на 06:00, а, например, на лестничную площадку в подъезде.
Мужик купил холодильник на день рождения жены, попросил завернуть его полностью в розовую бумагу. Привезли к подъезду, грузчики тащат, выходит сосед и спрашивает:
- Чего купил?
Мужика перемкнуло, отвечает:
- Сабвуфер!
Надо было видеть глаза соседа: он за стенкой живет…
Однажды в мастерскую Питера Пауля Рубенса пришел состоятельный заказчик и попросил написать для него картину с изображением Марии Магдалины. Рубенс, подумав, спросил:
- До грехопадения или после?
- Желательно во время.
Из женского форума:
- Отправила своего за картошкой, а его сбила машина.
- Какой кошмар! И что же ты теперь делать будешь?
- Да рис, наверное…