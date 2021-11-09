Укр

Похохочем в это утро: юморные шутки для отличного настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Похохочем в это утро: юморные шутки для отличного настроения

Смешные анекдоты для улыбки наших читателей в это утро

Мама, придя в гости, возмущенно спрашивает у своей дочки:

- Ирина, а почему у тебя уже другой парень?! Где Андрей?

- Обои мы с ним поклеили, а вот паркет он класть не умеет…

Маленькие хитрости. Вы лучше выспитесь, если поставите будильник не на 06:00, а, например, на лестничную площадку в подъезде.

Мужик купил холодильник на день рождения жены, попросил завернуть его полностью в розовую бумагу. Привезли к подъезду, грузчики тащат, выходит сосед и спрашивает:

- Чего купил?

Мужика перемкнуло, отвечает:

- Сабвуфер!

Надо было видеть глаза соседа: он за стенкой живет…

Однажды в мастерскую Питера Пауля Рубенса пришел состоятельный заказчик и попросил написать для него картину с изображением Марии Магдалины. Рубенс, подумав, спросил:

- До грехопадения или после?

- Желательно во время.

Из женского форума:

- Отправила своего за картошкой, а его сбила машина.

- Какой кошмар! И что же ты теперь делать будешь?

- Да рис, наверное…

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#Шутки #Юмор #Анекдоты