Не тратим время на грусть: смешные анекдоты на день
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— Когда я был холостым, очень боялся супружеской жизни.
— А теперь?
— Теперь убедился, что боялся не напрасно.
Не понимаю, зачем вегетарианцы делают сосиски и котлеты из каких-то заменителей мяса. Я же не делаю имитацию салата из фарша!
Как бы сильно вам ни хотелось, старайтесь не чихнуть во время секса. Большинству пар не нравится, когда за ними наблюдают.
Студенческая общага — это место, где тебя непременно научат готовить 20 блюд из макарон и 40 десертов из майонеза.
Когда слышишь вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное — мечтательно не улыбнуться.