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Не тратим время на грусть: смешные анекдоты на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Не тратим время на грусть: смешные анекдоты на день Новость обновлена 09 ноября 2021, 11:20

Самая смешная подборка забавных шуток специально для поднятия настроения нашим читателям.

— Когда я был холостым, очень боялся супружеской жизни.

— А теперь?

— Теперь убедился, что боялся не напрасно.

Не понимаю, зачем вегетарианцы делают сосиски и котлеты из каких-то заменителей мяса. Я же не делаю имитацию салата из фарша!

Как бы сильно вам ни хотелось, старайтесь не чихнуть во время секса. Большинству пар не нравится, когда за ними наблюдают.

Студенческая общага — это место, где тебя непременно научат готовить 20 блюд из макарон и 40 десертов из майонеза.

Когда слышишь вопрос жены "Что бы ты без меня делал?", самое сложное — мечтательно не улыбнуться.

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