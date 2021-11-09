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Разбавьте свой вечер яркими красками: шутки, которые подарят вам улыбку

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Разбавьте свой вечер яркими красками: шутки, которые подарят вам улыбку Новость обновлена 09 ноября 2021, 19:40

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь вечер.

— Я сразу сказал татуировщику что я натура тонкая, характер изменчивый, поэтому мне нужно что-то особенное. Мы несколько часов перебирали варианты, обсуждали нюансы, спорили…

— Что в итоге он тебе набил?

— Морду!

— У какого животного пять ног?

— У питбуля, бегущего с детской площадки.

Когда напротив тебя в автобусе сидит девушка с пятым размером груди, начинаешь понимать, какая это прелесть, наши разбитые дороги.

Помните, как мы сидели на занятиях по психологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки.

А потом звенел звонок, и мы шли в столовую.

— Так, младший сынок на месте, старший, э-э, не вижу…

— Пап, я здесь!

— Ага, есть. Племянник здесь, невестка тоже. Повар, горничная, охранник.

— Все?

— Вроде да. Заседание правительства объявляю открытым!

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