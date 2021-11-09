Разбавьте свой вечер яркими красками: шутки, которые подарят вам улыбку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 417
— Я сразу сказал татуировщику что я натура тонкая, характер изменчивый, поэтому мне нужно что-то особенное. Мы несколько часов перебирали варианты, обсуждали нюансы, спорили…
— Что в итоге он тебе набил?
— Морду!
— У какого животного пять ног?
— У питбуля, бегущего с детской площадки.
Когда напротив тебя в автобусе сидит девушка с пятым размером груди, начинаешь понимать, какая это прелесть, наши разбитые дороги.
Помните, как мы сидели на занятиях по психологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки.
А потом звенел звонок, и мы шли в столовую.
— Так, младший сынок на месте, старший, э-э, не вижу…
— Пап, я здесь!
— Ага, есть. Племянник здесь, невестка тоже. Повар, горничная, охранник.
— Все?
— Вроде да. Заседание правительства объявляю открытым!