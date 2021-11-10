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Опытный бухгалтер если и ошибается, то в свою пользу: смешные анекдоты про эту профессию

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Опытный бухгалтер если и ошибается, то в свою пользу: смешные анекдоты про эту профессию Новость обновлена 10 ноября 2021, 11:55

Классные анекдоты, которые поднимут настроение даже самому грустному человеку

В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая в мире. На первом месте с гигантским отрывом — бухгалтерия.

Петров был слаб в арифметических вычислениях. И он списал у Ивановой.

Парадокс заключается в том, что Иванова получила три, а Петров пять. Если учесть, что речь идет о годовом бухгалтерском отчете крупной фирмы, то сроки вполне приемлемы.

В бухгалтерии:

- Как думаешь, деньги, потраченные на корм собакам, логично списать на статью "Охранная и пожарная сигнализация"?

Закрой трех программистов в одной комнате и они создадут какой-нибудь проект.

Закрой трех бухгалтеров — и они в 18:00 уйдут домой.

Из объяснительной записки главного бухгалтера: Опоздала к началу работы на три часа, так как под утро приснился сон, что баланс наконец сошелся. Следствием этого стала серия мощных неуправляемых оргазмов. Прошу войти в положение…

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