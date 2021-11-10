Опытный бухгалтер если и ошибается, то в свою пользу: смешные анекдоты про эту профессию

Петров был слаб в арифметических вычислениях. И он списал у Ивановой.

Парадокс заключается в том, что Иванова получила три, а Петров пять. Если учесть, что речь идет о годовом бухгалтерском отчете крупной фирмы, то сроки вполне приемлемы.