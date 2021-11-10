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Не теряйте чувство юмора: порция новых шуток на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не теряйте чувство юмора: порция новых шуток на вечер Новость обновлена 10 ноября 2021, 18:56

Смешные анекдоты для хорошего настроения на целый вечер

— А давайте устроим праздник молодого вина!

— Петрович, а давай брага всё-таки выстоит положенный срок.

— Молодой человек, нам бутылочку полусладкого.

— А на документы ваши можно взглянуть?

— А разве так не видно, что нам уже можно?

— Да хрен вас поймёшь. Вроде выглядите нормально, а потом окажется, что вам 65+ и дома надо сидеть.

Белоснежка утром с бодуна перед говорящим зеркалом:

— Молчи, я только причесаться!

— В детстве я ходил заниматься оригами и это очень пригодилось мне в дальнейшем.

— Интересно, и как же?

— В нашей компании я могу свернуть самый красивый косячок…

— Опиши себя.

— Кости, мясо, пять литров крови и весёлые задорные глаза.

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