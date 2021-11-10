Не теряйте чувство юмора: порция новых шуток на вечер

— Молодой человек, нам бутылочку полусладкого.

— А на документы ваши можно взглянуть?

— А разве так не видно, что нам уже можно?

— Да хрен вас поймёшь. Вроде выглядите нормально, а потом окажется, что вам 65+ и дома надо сидеть.