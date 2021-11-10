Не теряйте чувство юмора: порция новых шуток на вечер
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— А давайте устроим праздник молодого вина!
— Петрович, а давай брага всё-таки выстоит положенный срок.
— Молодой человек, нам бутылочку полусладкого.
— А на документы ваши можно взглянуть?
— А разве так не видно, что нам уже можно?
— Да хрен вас поймёшь. Вроде выглядите нормально, а потом окажется, что вам 65+ и дома надо сидеть.
Белоснежка утром с бодуна перед говорящим зеркалом:
— Молчи, я только причесаться!
— В детстве я ходил заниматься оригами и это очень пригодилось мне в дальнейшем.
— Интересно, и как же?
— В нашей компании я могу свернуть самый красивый косячок…
— Опиши себя.
— Кости, мясо, пять литров крови и весёлые задорные глаза.