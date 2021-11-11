Укр

Пока в продаже есть хлеб, яйца и пельмени — холостяки так просто не сдадутся: смешные анекдоты про неженатых

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
325
Пока в продаже есть хлеб, яйца и пельмени — холостяки так просто не сдадутся: смешные анекдоты про неженатых Новость обновлена 11 ноября 2021, 13:05

Позитивная подборка анекдотов поднимет настроение на весь день

Чем отличается холостяк от женатого?

Холостяк все делает по дому сам, а женатого жена заставляет.

Люди, состоящие в браке, живут гораздо дольше холостяков. Но холостяки живут куда более интереснее состоящих в браке.

Любой уважающий себя холостяк должен уметь профессионально перемешивать творожок со сметаной и довольно хорошо варить яйца.

Лайфхак для холостяков: вы сможете существенно сэкономить и на простыни, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.

Из любого холостяка через пару лет получается отличный пельменный критик.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот дня #День холостяков