Пока в продаже есть хлеб, яйца и пельмени — холостяки так просто не сдадутся: смешные анекдоты про неженатых
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Чем отличается холостяк от женатого?
Холостяк все делает по дому сам, а женатого жена заставляет.
Люди, состоящие в браке, живут гораздо дольше холостяков. Но холостяки живут куда более интереснее состоящих в браке.
Любой уважающий себя холостяк должен уметь профессионально перемешивать творожок со сметаной и довольно хорошо варить яйца.
Лайфхак для холостяков: вы сможете существенно сэкономить и на простыни, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.
Из любого холостяка через пару лет получается отличный пельменный критик.