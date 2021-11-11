Укр

Веселья много не бывает: лучшие вечерние анекдоты для отличного настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
251
Веселья много не бывает: лучшие вечерние анекдоты для отличного настроения Новость обновлена 11 ноября 2021, 17:57

Самые уморительные шутки, которые сделают ваш вечер

- Я внимательно посмотрела на себя в зеркало и поняла, что могу выиграть на любом конкурсе красоты.

- Посмотри еще внимательней и поймешь, что тебе можно выиграть на любых скачках.

- Я вчера с такой девушкой познакомился!

- Да?! А как?

- Да, просыпаюсь утром, вижу рядом девушка красивая лежит. Ну, думаю, лучшего повода для знакомства не будет…

- Она сменила номер телефона, заблокировала его во всех соцсетях, сменила адрес, сделала все, чтобы он не смог ее больше найти…

- А он?

- А он и не искал.

- Сижу, подкручиваю стул отверткой! Подходит муж, отбирает отвертку! Ну, думаю, щас все сам сделает… Приносит шуруповерт, протягивает и говорит: "На! Так же легче!".

Все утопающие говорят, что дельфины толкали их к берегу. А знаете почему?

Потому что те, кого дельфины толкали от берега, уже ничего никому сказать не смогли.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты