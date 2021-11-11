Веселья много не бывает: лучшие вечерние анекдоты для отличного настроения
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- Я внимательно посмотрела на себя в зеркало и поняла, что могу выиграть на любом конкурсе красоты.
- Посмотри еще внимательней и поймешь, что тебе можно выиграть на любых скачках.
- Я вчера с такой девушкой познакомился!
- Да?! А как?
- Да, просыпаюсь утром, вижу рядом девушка красивая лежит. Ну, думаю, лучшего повода для знакомства не будет…
- Она сменила номер телефона, заблокировала его во всех соцсетях, сменила адрес, сделала все, чтобы он не смог ее больше найти…
- А он?
- А он и не искал.
- Сижу, подкручиваю стул отверткой! Подходит муж, отбирает отвертку! Ну, думаю, щас все сам сделает… Приносит шуруповерт, протягивает и говорит: "На! Так же легче!".
Все утопающие говорят, что дельфины толкали их к берегу. А знаете почему?
Потому что те, кого дельфины толкали от берега, уже ничего никому сказать не смогли.