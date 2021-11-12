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Самые большие затейники — британские ученые: лучшие шутки про них

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Самые большие затейники — британские ученые: лучшие шутки про них

Уморительные анекдоты об ученых, которые всегда что-то доказывают, выясняют и объясняют

Британские учёные доказали, что если свет на кухне включать и выключать каждые три секунды, то тараканы умрут от изнурительного бега туда-сюда.

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Британские учёные выяснили, что если на Земле исчезнет пища, люди смогут ещё около 3-х лет питаться друг другом.

Веганы вымрут первыми!

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Прочитал, что британские ученые пришли к выводу, что девушки, регулярно достигающие оргазма, лучше учатся в школе. Мои представления об одноклассницах–отличницах рухнули.

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В результате недавно проведённого силами британских учёных социологического исследования установлено, что около 50% из числа лиц, состоящих в браке — мужчины.

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Британские учёные выяснили, что у лентяев более активная и развитая структура мозга, поскольку им нужно много думать, как избежать работы. Выкусите, трудоголики!

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#Смех #Юмор #Анекдоты