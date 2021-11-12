Самые большие затейники — британские ученые: лучшие шутки про них
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Британские учёные доказали, что если свет на кухне включать и выключать каждые три секунды, то тараканы умрут от изнурительного бега туда-сюда.
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Британские учёные выяснили, что если на Земле исчезнет пища, люди смогут ещё около 3-х лет питаться друг другом.
Веганы вымрут первыми!
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Прочитал, что британские ученые пришли к выводу, что девушки, регулярно достигающие оргазма, лучше учатся в школе. Мои представления об одноклассницах–отличницах рухнули.
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В результате недавно проведённого силами британских учёных социологического исследования установлено, что около 50% из числа лиц, состоящих в браке — мужчины.
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Британские учёные выяснили, что у лентяев более активная и развитая структура мозга, поскольку им нужно много думать, как избежать работы. Выкусите, трудоголики!