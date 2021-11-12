Укр

Для тех, кто внезапно загрустил: новые анекдоты, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Для тех, кто внезапно загрустил: новые анекдоты, которые улыбнут Новость обновлена 12 ноября 2021, 11:20

Смешные анекдоты на день, которые поднимут вам настроение

Мужик и его соседка встречаются с утра на лестнице.

Соседка:

- Моя собака сегодня всю ночь выла. Это наверное к покойнику. Как вы думаете, кто бы это мог быть?

- Ваша собака, если сегодня ночью это повторится!

В любой самой критической ситуации всегда найдется человек, который проявит потрясающее самообладание и присутствие духа, крикнув окружающим: "Ну что стоите? Делайте же что-нибудь!".

Еврей встречает друга и говорит:

- Я вот своей Саре решил сделать подарок ко дню рождения — подарю ей колье из жемчуга!

- Она у тебя вроде о "Мерседесе" мечтала.

- Ну где же я ей искусственный "Мерседес" возьму?!

- Доктор, я — дура?

- Ну, нет, травма головы незначительная, сотрясения нет, только синяк на лбу. От этого дураками не становятся. А что с вами случилось, голубушка?

- Богу молилась.

- Кем вы работаете?

- Я помогаю людям, страдающим от алкогольной зависимости.

- О! Вы психотерапевт!

- Нет. Я продавец в вино-водочном отделе.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты