Для тех, кто внезапно загрустил: новые анекдоты, которые улыбнут
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Мужик и его соседка встречаются с утра на лестнице.
Соседка:
- Моя собака сегодня всю ночь выла. Это наверное к покойнику. Как вы думаете, кто бы это мог быть?
- Ваша собака, если сегодня ночью это повторится!
В любой самой критической ситуации всегда найдется человек, который проявит потрясающее самообладание и присутствие духа, крикнув окружающим: "Ну что стоите? Делайте же что-нибудь!".
Еврей встречает друга и говорит:
- Я вот своей Саре решил сделать подарок ко дню рождения — подарю ей колье из жемчуга!
- Она у тебя вроде о "Мерседесе" мечтала.
- Ну где же я ей искусственный "Мерседес" возьму?!
- Доктор, я — дура?
- Ну, нет, травма головы незначительная, сотрясения нет, только синяк на лбу. От этого дураками не становятся. А что с вами случилось, голубушка?
- Богу молилась.
- Кем вы работаете?
- Я помогаю людям, страдающим от алкогольной зависимости.
- О! Вы психотерапевт!
- Нет. Я продавец в вино-водочном отделе.