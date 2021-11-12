Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки
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- Петя, купи своей жене машину.
- Нельзя ей. У нее женский автокретинизм. Переднюю и заднюю путает.
- Передачи путает?
- Нет. Двери.
Толстой девочке, заболевшей гриппом, позвонило восемь друзей: пятеро пожелали быстрого выздоровления, а трое — поскорее поправляться. Теперь у нее на трех друзей меньше.
Если вам звонит менеджер банка и хочет проверить вашу карту, всегда просите представиться полностью: имя, фамилия, погоняло, статья, по которой сидит.
- Дорогая, мне приснилось, что мы с тобой оказались в незнакомом городе, и я тебя потерял. Я так переживал.
- Ну и ты меня нашел?
- А с чего ты взяла, что я тебя искал?
- Привет, что там у тебя, как себя чувствуешь?
- Да ничего, все норм.
- Чем занимаешься?
- Сижу дома, в игры играю.
- Молодец, очень ответственное поведение во время пандемии!
- Какой еще пандемии?