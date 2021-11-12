Укр

Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки

Свежая порция шуток специально для наших читателей

- Петя, купи своей жене машину.

- Нельзя ей. У нее женский автокретинизм. Переднюю и заднюю путает.

- Передачи путает?

- Нет. Двери.

Толстой девочке, заболевшей гриппом, позвонило восемь друзей: пятеро пожелали быстрого выздоровления, а трое — поскорее поправляться. Теперь у нее на трех друзей меньше.

Если вам звонит менеджер банка и хочет проверить вашу карту, всегда просите представиться полностью: имя, фамилия, погоняло, статья, по которой сидит.

- Дорогая, мне приснилось, что мы с тобой оказались в незнакомом городе, и я тебя потерял. Я так переживал.

- Ну и ты меня нашел?

- А с чего ты взяла, что я тебя искал?

- Привет, что там у тебя, как себя чувствуешь?

- Да ничего, все норм.

- Чем занимаешься?

- Сижу дома, в игры играю.

- Молодец, очень ответственное поведение во время пандемии!

- Какой еще пандемии?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты