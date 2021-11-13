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Стройная как бездомная собака: юморные анекдоты о друзьях наших меньших не оставят места грусти

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Стройная как бездомная собака: юморные анекдоты о друзьях наших меньших не оставят места грусти

Свежая подборка прикольных шуток о собаках, которые зарядят позитивом на целый день

Судя по выражениям "уставший как собака", "голодный как собака", "побитый как собака", быть лучшим другом человека совсем непросто.

- Товарищ полицейский! Моя жена вышла из дома прогуляться позавчера и до сих пор не вернулась.

- Опишите ее, как была одета?

- Ну, женщина в платье. С ней была собака.

- Какая собака?

- Фокстерьер, высотой 32 сантиметра, правое ушко черное, на задней левой лапке — белое пятнышко, ошейник — черный, глаза — карие.

- У нас чудесная собака! Никто не может приблизиться к нашему дому — она моментально сигнализирует!

- Лает?

- Нет, прячется под диван…

Знаете, я в 18 лет хотел девушку, чтобы заботиться о ней, баловать ее, вместе играть во что-нибудь, любить и чтобы она меня любила в ответ.

Спустя пару лет отношений я понял, что я оказывается хотел не девушку, а собаку…

- Слушай, сосед, твоя собака вообще подпускает к себе людей?

- О, конечно! Иначе как же она сможет кого-нибудь покусать?

Теги:
#Собаки #Животные #Шутки #Юмор #Анекдоты