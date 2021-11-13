Стройная как бездомная собака: юморные анекдоты о друзьях наших меньших не оставят места грусти

- Товарищ полицейский! Моя жена вышла из дома прогуляться позавчера и до сих пор не вернулась.

- Опишите ее, как была одета?

- Ну, женщина в платье. С ней была собака.

- Какая собака?

- Фокстерьер, высотой 32 сантиметра, правое ушко черное, на задней левой лапке — белое пятнышко, ошейник — черный, глаза — карие.