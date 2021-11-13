Улыбнись на все 32: подборка забавных анекдотов, которые заставят смеяться до слез
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Вчера из гостей домой опять добрался на автопилоте… Утром автопилот заявила, что ее достали пьянки и что она подает на развод…
- Цилечка, представляешь, сегодня на сайте знакомств мне один поклонник предложил облизать меня всю! Я думаю, шо буду таки соглашаться, горячую воду отключили надолго.
Примета. Если вы занимаетесь сексом с будущим мужем в автомобиле, то с большой долей вероятности всю жизнь будете жить по съемным хатам.
- Когда я в парке на скамейке вижу вырезанные на ней имена влюбленных, мне совсем не кажется это милым. Я просто думаю, как много людей ходит на свидания с ножом…
Мужики! Пускай бабы на вас орут. Непрооратая баба склонна к депрессии.
Зашел домой, видишь — твоя сидит молчком, не поленись, высморкайся в занавеску.