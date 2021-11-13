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Улыбнись на все 32: подборка забавных анекдотов, которые заставят смеяться до слез

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Улыбнись на все 32: подборка забавных анекдотов, которые заставят смеяться до слез Новость обновлена 13 ноября 2021, 11:06

Уморительные шутки, которые поднимут вам настроение на целый день

Вчера из гостей домой опять добрался на автопилоте… Утром автопилот заявила, что ее достали пьянки и что она подает на развод…

- Цилечка, представляешь, сегодня на сайте знакомств мне один поклонник предложил облизать меня всю! Я думаю, шо буду таки соглашаться, горячую воду отключили надолго.

Примета. Если вы занимаетесь сексом с будущим мужем в автомобиле, то с большой долей вероятности всю жизнь будете жить по съемным хатам.

- Когда я в парке на скамейке вижу вырезанные на ней имена влюбленных, мне совсем не кажется это милым. Я просто думаю, как много людей ходит на свидания с ножом…

Мужики! Пускай бабы на вас орут. Непрооратая баба склонна к депрессии.

Зашел домой, видишь — твоя сидит молчком, не поленись, высморкайся в занавеску.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты