Это вам не немецкое кино: шутки о сантехниках и их тяжелую работу

Беседуют двое:

- Ты знаешь, я подозреваю, что моя жена изменяет мне с садовником: каждый день дом полон новых цветов!

- Мда, а я подозреваю, что моя изменяет мне с сантехником.

- Что, новые краны появляются?

- Да нет, просто прихожу я как-то домой пораньше, а сантехник с моей женой в постели лежит.