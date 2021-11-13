Укр

Это вам не немецкое кино: шутки о сантехниках и их тяжелую работу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Это вам не немецкое кино: шутки о сантехниках и их тяжелую работу

Смешные анекдоты о приключениях сантехников, которые улыбнут

Мужик звонит слесарю-сантехнику:

- Извините за беспокойство, вы знаете, у меня что-то случилось с унитазом. Не могли бы вы, когда вам будет удобно, если вас не затруднит, взглянуть на него?

- Хорошо! После обеда приносите.

Беседуют двое:

- Ты знаешь, я подозреваю, что моя жена изменяет мне с садовником: каждый день дом полон новых цветов!

- Мда, а я подозреваю, что моя изменяет мне с сантехником.

- Что, новые краны появляются?

- Да нет, просто прихожу я как-то домой пораньше, а сантехник с моей женой в постели лежит.

- Сантехник, обслуживающий наш дом, носит хороший костюм, ухожен и находится в хорошей физической форме.

- А как ты с ним познакомился?

- Вернулся из командировки домой на день раньше и жена мне его представила.

- О Боже, у меня воды отошли.

- Извините, а ваш сантехник может менее эмоционально чинить раковину?

Субботним осенним утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты