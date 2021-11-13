Это вам не немецкое кино: шутки о сантехниках и их тяжелую работу
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Мужик звонит слесарю-сантехнику:
- Извините за беспокойство, вы знаете, у меня что-то случилось с унитазом. Не могли бы вы, когда вам будет удобно, если вас не затруднит, взглянуть на него?
- Хорошо! После обеда приносите.
Беседуют двое:
- Ты знаешь, я подозреваю, что моя жена изменяет мне с садовником: каждый день дом полон новых цветов!
- Мда, а я подозреваю, что моя изменяет мне с сантехником.
- Что, новые краны появляются?
- Да нет, просто прихожу я как-то домой пораньше, а сантехник с моей женой в постели лежит.
- Сантехник, обслуживающий наш дом, носит хороший костюм, ухожен и находится в хорошей физической форме.
- А как ты с ним познакомился?
- Вернулся из командировки домой на день раньше и жена мне его представила.
- О Боже, у меня воды отошли.
- Извините, а ваш сантехник может менее эмоционально чинить раковину?
Субботним осенним утром сантехник Сидоров был найден убитым в подъезде своего дома. Соседи утверждают, что видели его таким уже не раз.