Укр

Проснулись и тут же улыбнулись: прикольные шутки с самого утра

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Проснулись и тут же улыбнулись: прикольные шутки с самого утра

Очередная подборка самых смешных шуток

Врач:

- Ну, батенька, рассказывайте, как вы слышите с новым слуховым аппаратом?

- Вы знаете, намного лучше, доктор. Я уже три раза переписывал завещание!

- Что-то наш баран сегодня грустный какой-то. Может его зарежем?

- Ну если думаешь, что это его развеселит…

- Как вы вообще спите по ночам, зная, что есть люди, которые вас ненавидят?

- На всякий случай я сплю без трусов, чтобы эти люди могли поцеловать меня в жопу.

- Логично…

Открылась новая служба знакомств по телефону:

- Алло, девушка?

- Да!

- А можно с вами познакомиться?

- Конечно, только опишите себя…

- Я невысокий, толстый, небритый урод!

- Женька, ты что ли?!

Свободная баба:

- Я сейчас приду со спортзала и сяду за любимую книгу, завтра я иду на курсы английского, ведь саморазвитие — это супер, а после этого собираюсь встретиться с друзьями.

Баба в отношениях:

- Я сейчас доварю этот борщ, развешу белье и после этого собираюсь сдохнуть.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты