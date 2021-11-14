Проснулись и тут же улыбнулись: прикольные шутки с самого утра
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Врач:
- Ну, батенька, рассказывайте, как вы слышите с новым слуховым аппаратом?
- Вы знаете, намного лучше, доктор. Я уже три раза переписывал завещание!
- Что-то наш баран сегодня грустный какой-то. Может его зарежем?
- Ну если думаешь, что это его развеселит…
- Как вы вообще спите по ночам, зная, что есть люди, которые вас ненавидят?
- На всякий случай я сплю без трусов, чтобы эти люди могли поцеловать меня в жопу.
- Логично…
Открылась новая служба знакомств по телефону:
- Алло, девушка?
- Да!
- А можно с вами познакомиться?
- Конечно, только опишите себя…
- Я невысокий, толстый, небритый урод!
- Женька, ты что ли?!
Свободная баба:
- Я сейчас приду со спортзала и сяду за любимую книгу, завтра я иду на курсы английского, ведь саморазвитие — это супер, а после этого собираюсь встретиться с друзьями.
Баба в отношениях:
- Я сейчас доварю этот борщ, развешу белье и после этого собираюсь сдохнуть.