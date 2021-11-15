Понедельник - это еще не повод грустить: веселые анекдоты на утро
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Наконец-то, этот день настал.
Всю жизнь я готовился к этому дню. Свершилось.
Вернулся домой, чтобы проверить, выключил ли я утюг, а я НЕ ВЫКЛЮЧИЛ.
Главная ошибка клиники в методике лечения алкоголизма состояла в том, что палаты были трёхместными.
Было время, отдавал родителям свои старые мобильные телефоны. Недавно они отдали мне свой старый аппарат для измерения давления.
Пока ты думаешь, что сам хозяин своей судьбы, невидимая рука масонов уже указала пунктиром, с какой стороны тебе открывать сок.
В последнее время Семен стал относиться к теще значительно лучше: часто приезжал с цветами, красил оградку.