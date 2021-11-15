Укр

На грусть время не тратим, только на веселье: крутые шутки на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На грусть время не тратим, только на веселье: крутые шутки на день Новость обновлена 15 ноября 2021, 12:00

Самая смешная подборка анекдотов для хорошего настроения на весь день

- Сейчас, когда я стал старше и вспоминаю всех, кого я потерял на своем пути, я думаю, что, наверное, зря стал экскурсоводом…

В детстве мне ничего просто так не покупали: хочешь велосипед — окончи учебный год без троек, хочешь скейт — перекопай огород, хочешь новый телефон — помоги ремонтировать машину, хочешь новый игровой диск — помоги бабушке сделать ремонт. Вот у меня ничего и не было.

Разговаривают двое приятелей. Один говорит другому:

- Разорили меня эти бабы…

- Да у тебя никогда баб-то не было, разве что резиновая.

- А ты знаешь, ей тоже каждый раз то насос новый купи, то благородным газом закачай.

А спонсор моей бессонницы — фигня в голове!

Фигня в голове — надо было тогда ответить по-другому.

Финансовое положение: взял в ипотеку место на кладбище…

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдоты