На грусть время не тратим, только на веселье: крутые шутки на день
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- Сейчас, когда я стал старше и вспоминаю всех, кого я потерял на своем пути, я думаю, что, наверное, зря стал экскурсоводом…
В детстве мне ничего просто так не покупали: хочешь велосипед — окончи учебный год без троек, хочешь скейт — перекопай огород, хочешь новый телефон — помоги ремонтировать машину, хочешь новый игровой диск — помоги бабушке сделать ремонт. Вот у меня ничего и не было.
Разговаривают двое приятелей. Один говорит другому:
- Разорили меня эти бабы…
- Да у тебя никогда баб-то не было, разве что резиновая.
- А ты знаешь, ей тоже каждый раз то насос новый купи, то благородным газом закачай.
А спонсор моей бессонницы — фигня в голове!
Фигня в голове — надо было тогда ответить по-другому.
Финансовое положение: взял в ипотеку место на кладбище…