Укр

Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые шутки на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
7
Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые шутки на вечер Новость обновлена 15 ноября 2021, 17:41

Отборный юмор специально для наших читателей

Женщины!

Кто употребляет феминитивы, подскажите, как там правильнее будет:

— педиатр?

— педиатрка?

— педиатрша?

— педиатресса?

— педиатриня?

— педиатричка?

— педиатрица?

В два часа ночи начался бой между тяжеловесами — группой «Рамштайн» и строительным перфоратором. В пятом раунде обоим зачли техническое поражение: кто-то из соседей выкрутил пробки.

Когда нибудь я напишу заявление на увольнение и отрабатывая две недели буду каждый день разогревать рыбу в микроволновке.

Пять лет за рулём не была — все сигналят, светом моргают, руками машут, даже на встречной дорогу уступают!

Соскучились черти…

Молодой парень спрашивает у своего деда: «Дед, вот ты уже старик, а девки за тобой до сих пор бегают! Открой секрет!». Ничего не ответил хитрый дед, только облизал свои седые брови.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот на сегодня #Вечерние анекдоты #Анекдоты на вечер