Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые шутки на вечер
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Женщины!
Кто употребляет феминитивы, подскажите, как там правильнее будет:
— педиатр?
— педиатрка?
— педиатрша?
— педиатресса?
— педиатриня?
— педиатричка?
— педиатрица?
В два часа ночи начался бой между тяжеловесами — группой «Рамштайн» и строительным перфоратором. В пятом раунде обоим зачли техническое поражение: кто-то из соседей выкрутил пробки.
Когда нибудь я напишу заявление на увольнение и отрабатывая две недели буду каждый день разогревать рыбу в микроволновке.
Пять лет за рулём не была — все сигналят, светом моргают, руками машут, даже на встречной дорогу уступают!
Соскучились черти…
Молодой парень спрашивает у своего деда: «Дед, вот ты уже старик, а девки за тобой до сих пор бегают! Открой секрет!». Ничего не ответил хитрый дед, только облизал свои седые брови.