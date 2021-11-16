Для тех, кто встал не с той ноги: утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться
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Моя диета называется «лень готовить…»
Чтобы повысить мозговую активность, психологи советуют уединиться и поговорить с самим собой. Меня хватило на две минуты… Поругались!
Если жена не делает депиляцию во время карантина, это значит, что до карантина она делала ее не для тебя.
Ну нашла же дура время когда водку в бутылке водой подменить! Налил, замахнул рюмашку — ни запаха, ни вкуса. Чуть не поседел.
Австралийцы считают встречу с чёрным котом большой удачей. Потому что кот — самое безопасное что водится в Австралии