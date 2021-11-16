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Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Похохочем вместе: лучшие анекдоты для отличного настроения на целый день Новость обновлена 16 ноября 2021, 11:44

Очень смешная новая порция анекдотов, которые сделают ваш день незабываемым

Первыми людьми в Раю были Тарас и Галя. А выгнали их из Рая за то, что они понадкусывали все яблоки с дерева познания добра и зла.

А змей тут не при чём. Он сам был от этого в диком шоке!

А вы в курсе, что во время занятий спортом человек выдыхает в три раза больше углекислого газа, чем во время лежания на диване? Куда смотрит Грета Тумберг?! Предлагаю, в рамках снижения углеродного следа, запретить занятия спортом на межгосударственном уровне!

— Моя тёща все лето в стриптизе подрабатывала. Вначале ей 50 баксов платили, а потом и все 100 — лишь бы она не раздевалась…

Телевизор, рассказывающий, что Европа замерзает, голодает и задыхается от преступности, и телевизор, рассказывающий, что беженцы рвутся в Европу к высокому уровню жизни и безопасности — это один и тот же телевизор.

Когда жена вернулась с пивом, включила футбол и начала раздеваться, муж понял, что машину уже не восстановить…

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