Укр

Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один: смешные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один: смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 16 ноября 2021, 17:45

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой

Диалог в гаражах:

— Как думаешь — сейчас можно купить летнюю резину дешевле, чем весной?

— Сейчас всё можно купить дешевле, чем будет весной.

Попал в больницу. Звоню сыну, прошу чтобы он после школы занес мне ноутбук. Приходит сын, заходит в палату со словами "экспресс доставка! ", вручает мне ноут, после чего достает дневник и говорит "распишитесь".

— Доктор, она будет жить?

— Да.

— Доктор, это правда?

— Конечно.

— Доктор, вы уверены?

— Да перестаньте уже совать мне деньги, не стану я убивать вашу тещу!

У врачей поликлинике только два диагноза: "Ну и чего припeрся, если ходить можешь? " и "А где ж ты, дорогой, раньше был? "

Интересно, а если от меня уйдет любимый мужчина, по собственному желанию, он должен отрабатывать 2 недели?

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