Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один: смешные анекдоты на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 88
Диалог в гаражах:
— Как думаешь — сейчас можно купить летнюю резину дешевле, чем весной?
— Сейчас всё можно купить дешевле, чем будет весной.
Попал в больницу. Звоню сыну, прошу чтобы он после школы занес мне ноутбук. Приходит сын, заходит в палату со словами "экспресс доставка! ", вручает мне ноут, после чего достает дневник и говорит "распишитесь".
— Доктор, она будет жить?
— Да.
— Доктор, это правда?
— Конечно.
— Доктор, вы уверены?
— Да перестаньте уже совать мне деньги, не стану я убивать вашу тещу!
У врачей поликлинике только два диагноза: "Ну и чего припeрся, если ходить можешь? " и "А где ж ты, дорогой, раньше был? "
Интересно, а если от меня уйдет любимый мужчина, по собственному желанию, он должен отрабатывать 2 недели?