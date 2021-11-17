Лучик осеннего настроения: новая прикольная подборка анекдотов на вечер
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- Папа, зачем надо учиться?
- Чтобы получать знания, сынок.
- А зачем нужны знания?
- Чтобы ты всегда мог сказать своей жене "Заткнись, дура. Я и без тебя это знаю".
Заходит Абрам в бар:
- Кофе, пожалуйста.
Бармен:
- Ваш кофе.
- А можно кофе на пиво поменять?
- Пожалуйста, ваше пиво.
Выпивает пиво и идет на выход.
- За пиво заплатите!
- Так я за него кофе отдал.
- Тогда за кофе!
- Так я не пил ваше кофе.
- Папа, а куда мы так поздно идем?
- Мы идем делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать, а разуть их некому.
Приходит к доктору человек:
- Доктор, у меня язык болит.
- Покажите... Да где вы его так обожгли?
- Так я чай горячий пил.
- Так вы бы его разбавили.
- Да я так и делал: отхлебну — подолью, отхлебну — подолью.
Полицейский на улице матом отчитывает маленькую девочку. Прохожие возмущаются:
- Как вам не стыдно ругаться матом с ребенком?
- Так как же мне не ругаться? Она полмесяца за мной ходит и просит переспать с ее сучкой, видите ли, ей нужна полицейская собака!