Лучик осеннего настроения: новая прикольная подборка анекдотов на вечер

Полицейский на улице матом отчитывает маленькую девочку. Прохожие возмущаются:

- Как вам не стыдно ругаться матом с ребенком?

- Так как же мне не ругаться? Она полмесяца за мной ходит и просит переспать с ее сучкой, видите ли, ей нужна полицейская собака!