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Лучик осеннего настроения: новая прикольная подборка анекдотов на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лучик осеннего настроения: новая прикольная подборка анекдотов на вечер

Пускай ваш вечер будет наполнен позитивной энергетикой

- Папа, зачем надо учиться?

- Чтобы получать знания, сынок.

- А зачем нужны знания?

- Чтобы ты всегда мог сказать своей жене "Заткнись, дура. Я и без тебя это знаю".

Заходит Абрам в бар:

- Кофе, пожалуйста.

Бармен:

- Ваш кофе.

- А можно кофе на пиво поменять?

- Пожалуйста, ваше пиво.

Выпивает пиво и идет на выход.

- За пиво заплатите!

- Так я за него кофе отдал.

- Тогда за кофе!

- Так я не пил ваше кофе.

- Папа, а куда мы так поздно идем?

- Мы идем делать доброе дело. На автостоянке машинки за день устали, хотят спать, а разуть их некому.

Приходит к доктору человек:

- Доктор, у меня язык болит.

- Покажите... Да где вы его так обожгли?

- Так я чай горячий пил.

- Так вы бы его разбавили.

- Да я так и делал: отхлебну — подолью, отхлебну — подолью.

Полицейский на улице матом отчитывает маленькую девочку. Прохожие возмущаются:

- Как вам не стыдно ругаться матом с ребенком?

- Так как же мне не ругаться? Она полмесяца за мной ходит и просит переспать с ее сучкой, видите ли, ей нужна полицейская собака!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты