Укр

Позитивная пауза рассмешит даже страуса: новые анекдоты для поднятия настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Позитивная пауза рассмешит даже страуса: новые анекдоты для поднятия настроения

Пускай ваш день будет наполнен позитивной энергетикой.

Сядьте на диету, откажитесь от алкоголя, перестаньте есть после шести вечера, и за две недели потеряете 14 дней весёлой жизни.

Существует легенда, что в воскресенье утром стены для перфоратора мягче.

Если жена пьет водку вместе со своим мужем, то она его не только любит, но и уважает.

— Hу и как ты себя чувствовал во время первого парашютного прыжка? — Как птица: лечу и гажу, лечу и гажу. 

Маленький мальчик привык постоянно видеть маму в джинсах. И вдруг она надела платье. Ребенок в шоке:

— Мама! Так ты девочка, что ли?

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