Позитивная пауза рассмешит даже страуса: новые анекдоты для поднятия настроения
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Сядьте на диету, откажитесь от алкоголя, перестаньте есть после шести вечера, и за две недели потеряете 14 дней весёлой жизни.
Существует легенда, что в воскресенье утром стены для перфоратора мягче.
Если жена пьет водку вместе со своим мужем, то она его не только любит, но и уважает.
— Hу и как ты себя чувствовал во время первого парашютного прыжка? — Как птица: лечу и гажу, лечу и гажу.
Маленький мальчик привык постоянно видеть маму в джинсах. И вдруг она надела платье. Ребенок в шоке:
— Мама! Так ты девочка, что ли?