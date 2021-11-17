Если студент не хочет учиться, значит плохо работает военкомат: смешные анекдоты про студенчество
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Студенту на заметку: если вместо посещения лекций всё время играть в танчики и солдатики, однажды к тебе придут солдатики и заставят играть с ними в танчики.
Мед институт, факультет гинекологии. Профессор студентам—первокурсникам:
— У каждого должна быть любимая девушка. Домашние задания без этого вы сделать не сможете.
Два препода в столовке. Один что-то режет ножом и вдруг его роняет.
1-й: О, кто-то придет!
2-й: А нож тупой?
1-й: Тупой.
2-й: Значит, опять студент на пересдачу…
Студент из крутых сдает экзамен, вкладывает в тетрадь пятьсот долларов и пишет: "по 100 баксов за балл" После экзамена открывает тетрадь и видит триста долларов и надпись "Сдача".
У студента 2 праздника. Это Новый год и каждый день.