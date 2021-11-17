Укр

Если студент не хочет учиться, значит плохо работает военкомат: смешные анекдоты про студенчество

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
532
Если студент не хочет учиться, значит плохо работает военкомат: смешные анекдоты про студенчество Новость обновлена 17 ноября 2021, 12:36

Свежая порция шуток специально для наших читателей.

Студенту на заметку: если вместо посещения лекций всё время играть в танчики и солдатики, однажды к тебе придут солдатики и заставят играть с ними в танчики.

Мед институт, факультет гинекологии. Профессор студентам—первокурсникам:

— У каждого должна быть любимая девушка. Домашние задания без этого вы сделать не сможете.

Два препода в столовке. Один что-то режет ножом и вдруг его роняет.

1-й: О, кто-то придет!

2-й: А нож тупой?

1-й: Тупой.

2-й: Значит, опять студент на пересдачу…

Студент из крутых сдает экзамен, вкладывает в тетрадь пятьсот долларов и пишет: "по 100 баксов за балл" После экзамена открывает тетрадь и видит триста долларов и надпись "Сдача".

У студента 2 праздника. Это Новый год и каждый день.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #День студента #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня #Международный день студентов