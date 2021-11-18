Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов на утро
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Сейчас, когда я стал старше и вспоминаю всех, кого я потерял на своем пути, я думаю, что, наверное, зря стал экскурсоводом…
Соседи снизу были давно и безнадежно должны Петровичу. Чтобы хоть как-то погасить горечь видимо навсегда потерянных денег, он открыл кран и затопил их ровно на сумму задолженности.
Мужик в деревне купил зебру, тут подходит к нему сосед и говорит:
— Вань, дай прокатиться.
— Бери, только аккуратно…
Тот покатался и говорит:
— Да, Ваня, сразу чувствуется — иномарка есть иномарка!
— Было тебе что-нибудь после собрания?
— Ага, мама сказала: ещё раз так сделаю — отправит меня к бабушке.
— Всего-то?
— У меня бабушка год назад умерла.
Милая, если тебе что-то не нравится, скажи прямо, я не догадаюсь, в чем был не прав, если ты просто будешь шептать что-то на латыни, сжигая мою фотографию.