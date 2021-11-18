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Сигареткой не угостите? Смешные анекдоты о курильщиках, которые точно не принесут вреда здоровью

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Сигареткой не угостите? Смешные анекдоты о курильщиках, которые точно не принесут вреда здоровью Новость обновлена 18 ноября 2021, 11:32

Ежегодно в мире в третий четверг ноября отмечается День отказа от курения. "Телеграф" собрал самые лучшие шутки о курильщиках, которые поднимут настроение всем

Бросил курить почти 3 месяца назад.

Один из плюсов: обострилось обоняние. Теперь отличаю хороший парфюм от дешевого, еда гораздо вкуснее пахнет, оказывается, и все такое…

Минус: Приходится чаще менять носки!

На пачках сигарет для дам вместо страшных картинок нужно клеить маленькое кривое зеркальце.

После секса он обязательно выкуривал сигарету. Так потихоньку и бросил.

Бросаю курить. День седьмой… Наорал на хлеб за то, что он сильно крошится.

Если вы пашете, как лошадь, присядьте, сделайте пару затяжек сигареты…

Никотин убьёт внутри вас эту скотину!

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#Шутки #Юмор #Анекдоты