Сигареткой не угостите? Смешные анекдоты о курильщиках, которые точно не принесут вреда здоровью
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Бросил курить почти 3 месяца назад.
Один из плюсов: обострилось обоняние. Теперь отличаю хороший парфюм от дешевого, еда гораздо вкуснее пахнет, оказывается, и все такое…
Минус: Приходится чаще менять носки!
На пачках сигарет для дам вместо страшных картинок нужно клеить маленькое кривое зеркальце.
После секса он обязательно выкуривал сигарету. Так потихоньку и бросил.
Бросаю курить. День седьмой… Наорал на хлеб за то, что он сильно крошится.
Если вы пашете, как лошадь, присядьте, сделайте пару затяжек сигареты…
Никотин убьёт внутри вас эту скотину!