Устал на работе - отвлекись на анекдоте: свежие шутки на вечер

Абраша долго и внимательно смотрит на постаревшую, располневшую, подурневшую и неухоженную жену, и говорит:

- Сарочка, я, кажется, люблю другую женщину.

- И кто это?

- У меня есть ее фотография.

- Так это же я в 20 лет.

- Вот!