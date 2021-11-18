Устал на работе - отвлекись на анекдоте: свежие шутки на вечер
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- Мама, а откуда я взялся?
- Аист тебя, сынок, принес.
Вовочка глядит на отца и с упреком говорит:
- Значит мамы, соседки и тети Зины тебе мало. Ты еще и с аистами любовь крутишь?
Абраша долго и внимательно смотрит на постаревшую, располневшую, подурневшую и неухоженную жену, и говорит:
- Сарочка, я, кажется, люблю другую женщину.
- И кто это?
- У меня есть ее фотография.
- Так это же я в 20 лет.
- Вот!
- Вы действительно хотите развестись с женой? Ведь вы же прожили с ней почти двадцать лет!
- Так что, вы считаете, что я еще мало страдал?!
Малышка, проснувшись в три часа ночи, просит:
- Мамочка, ну расскажи какую-нибудь сказку.
- Сейчас придет наш папочка и расскажет сказочку нам обеим.
- Папа, а что такое неудачная шутка?
- Это когда мама говорит, что принимает противозачаточные таблетки, а рождаешься ты!
- Мама, а что такое неудачная шутка?
- Это когда твой папа говорит, что руководит компанией, а после твоего рождения оказывается, что это компания — собутыльников!