Укр

Устал на работе - отвлекись на анекдоте: свежие шутки на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
14
Устал на работе - отвлекись на анекдоте: свежие шутки на вечер Новость обновлена 18 ноября 2021, 17:23

Самая смешная подборка анекдотов на вечер

- Мама, а откуда я взялся?

- Аист тебя, сынок, принес.

Вовочка глядит на отца и с упреком говорит:

- Значит мамы, соседки и тети Зины тебе мало. Ты еще и с аистами любовь крутишь?

Абраша долго и внимательно смотрит на постаревшую, располневшую, подурневшую и неухоженную жену, и говорит:

- Сарочка, я, кажется, люблю другую женщину.

- И кто это?

- У меня есть ее фотография.

- Так это же я в 20 лет.

- Вот!

- Вы действительно хотите развестись с женой? Ведь вы же прожили с ней почти двадцать лет!

- Так что, вы считаете, что я еще мало страдал?!

Малышка, проснувшись в три часа ночи, просит:

- Мамочка, ну расскажи какую-нибудь сказку.

- Сейчас придет наш папочка и расскажет сказочку нам обеим.

- Папа, а что такое неудачная шутка?

- Это когда мама говорит, что принимает противозачаточные таблетки, а рождаешься ты!

- Мама, а что такое неудачная шутка?

- Это когда твой папа говорит, что руководит компанией, а после твоего рождения оказывается, что это компания — собутыльников!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты