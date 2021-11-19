Лучшие анекдоты о представителях сильного пола к Международному мужскому дню

Вчера вечером со мной подралась девушка с большим бюстом. Она вместе со мной зашла в лифт, и я невольно засмотрелся на ее грудь.

Она вдруг спросила:

— Молодой человек, может, наконец, все-таки нажмете?

И тут что-то пошло не так…