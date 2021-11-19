Укр

Лучшие анекдоты о представителях сильного пола к Международному мужскому дню

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Лучшие анекдоты о представителях сильного пола к Международному мужскому дню

19 ноября отмечается Всемирный мужской день. "Телеграф" подготовил к празднику самые лучшие шутки о мужчинах, которые поймут все без исключения

Мужики бывают двух типов — те, кто может дотащить холодильник на девятый этаж, и те, кто может заплатить за это. Но любят женщины третий тип — тех, кто может затащить холодильник на девятый этаж, но предпочитает заплатить другим за это.

Да, бабы любят деньги! Бабы меркантильные. А мужики — нет. Мужики, как деньги увидят, так сразу: "Фу, деньги! Какая гадость! Нет-нет, мне не нужны деньги. Раздам-ка я их все бабам!"

— Так ты женат?

— Это неполиткорректно! Нужно говорить "мужчина с ограниченными возможностями".

Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля. Как позже выяснилось, я не очень понял вопрос…

Вчера вечером со мной подралась девушка с большим бюстом. Она вместе со мной зашла в лифт, и я невольно засмотрелся на ее грудь.

Она вдруг спросила:

— Молодой человек, может, наконец, все-таки нажмете?

И тут что-то пошло не так…

Теги:
#Шутки #Юмор #Международный мужской день #Анекдоты