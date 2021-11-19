Лучшие анекдоты о представителях сильного пола к Международному мужскому дню
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Мужики бывают двух типов — те, кто может дотащить холодильник на девятый этаж, и те, кто может заплатить за это. Но любят женщины третий тип — тех, кто может затащить холодильник на девятый этаж, но предпочитает заплатить другим за это.
Да, бабы любят деньги! Бабы меркантильные. А мужики — нет. Мужики, как деньги увидят, так сразу: "Фу, деньги! Какая гадость! Нет-нет, мне не нужны деньги. Раздам-ка я их все бабам!"
— Так ты женат?
— Это неполиткорректно! Нужно говорить "мужчина с ограниченными возможностями".
Подруга решила поговорить о нашем будущем. Я полчаса распинался про телепортацию, лазеры и силовые поля. Как позже выяснилось, я не очень понял вопрос…
Вчера вечером со мной подралась девушка с большим бюстом. Она вместе со мной зашла в лифт, и я невольно засмотрелся на ее грудь.
Она вдруг спросила:
— Молодой человек, может, наконец, все-таки нажмете?
И тут что-то пошло не так…