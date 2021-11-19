Укр

Заряжаемся позитивным настроением: юморные шутки на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: юморные шутки на день Новость обновлена 19 ноября 2021, 11:52

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Начальник тюрьмы, оформляя документы отбывшему срок:

- Я должен извиниться перед вами. По моей ошибке вы отсидели на два дня дольше, чем было предусмотрено приговором.

- Ничего, можете засчитать их в следующий раз.

Сегодня сказал деду, что я начал заниматься спортом и самогон с ним пить больше не буду.

Вычеркнул из завещания.

Критик режиссеру:

- Вчера был на премьере вашего спектакля, так всю ночь не смог заснуть…

- Вас так взволновала постановка?!

- Да нет. В театре выспался.

- Егорыч, ты кем работаешь?

- Физиком-философом! Специализация — закон сохранения материи.

- Как это?!

- Текстильный склад охраняю!

- По гороскопу я не хочу сегодня идти на работу.

- Это же было вчера.

- У меня стабильный долгосрочный гороскоп.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты