Заряжаемся позитивным настроением: юморные шутки на день
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Начальник тюрьмы, оформляя документы отбывшему срок:
- Я должен извиниться перед вами. По моей ошибке вы отсидели на два дня дольше, чем было предусмотрено приговором.
- Ничего, можете засчитать их в следующий раз.
Сегодня сказал деду, что я начал заниматься спортом и самогон с ним пить больше не буду.
Вычеркнул из завещания.
Критик режиссеру:
- Вчера был на премьере вашего спектакля, так всю ночь не смог заснуть…
- Вас так взволновала постановка?!
- Да нет. В театре выспался.
- Егорыч, ты кем работаешь?
- Физиком-философом! Специализация — закон сохранения материи.
- Как это?!
- Текстильный склад охраняю!
- По гороскопу я не хочу сегодня идти на работу.
- Это же было вчера.
- У меня стабильный долгосрочный гороскоп.