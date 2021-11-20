Не утро, а сплошной позитив: лучшие шутки, чтобы посмеяться в этот день

Девочка в цирке с интересом наблюдает за выступлением дрессированных львов. Радостно обращается к маме:

- Ты заметила, что все львы — мальчики?

Мама, ошарашенная анатомическими познаниями дочери, интересуется:

- С чего ты это взяла?

- Ну ты даешь, мама! Забыла, что львицы гриву не носят?!