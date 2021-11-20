Укр

Не утро, а сплошной позитив: лучшие шутки, чтобы посмеяться в этот день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Не утро, а сплошной позитив: лучшие шутки, чтобы посмеяться в этот день

Позитивная подборка анекдотов поднимет настроение

- Официант, можно еще немного пожарить этих перепелов?

- Разве они плохо прожарены?

- Я не знаю, но они едят мой салат!

Девочка в цирке с интересом наблюдает за выступлением дрессированных львов. Радостно обращается к маме:

- Ты заметила, что все львы — мальчики?

Мама, ошарашенная анатомическими познаниями дочери, интересуется:

- С чего ты это взяла?

- Ну ты даешь, мама! Забыла, что львицы гриву не носят?!

- Что-то Васю давно не видно?

- А он сел за книги.

- Поступать куда-то собрался?

- Да нет, библиотеку ограбил…

В ЗАГСе:

- Вы приговариваетесь к 5 годам брака строго режима! Невеста, приведите приговор в исполнение!

Маленькая девочка лепит куличики в песочнице. Мимо проходит женщина.

- Тетенька, сколько времени?

- А волшебное слово сказать?

- А в глаз совочком?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты