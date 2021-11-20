Не утро, а сплошной позитив: лучшие шутки, чтобы посмеяться в этот день
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- Официант, можно еще немного пожарить этих перепелов?
- Разве они плохо прожарены?
- Я не знаю, но они едят мой салат!
Девочка в цирке с интересом наблюдает за выступлением дрессированных львов. Радостно обращается к маме:
- Ты заметила, что все львы — мальчики?
Мама, ошарашенная анатомическими познаниями дочери, интересуется:
- С чего ты это взяла?
- Ну ты даешь, мама! Забыла, что львицы гриву не носят?!
- Что-то Васю давно не видно?
- А он сел за книги.
- Поступать куда-то собрался?
- Да нет, библиотеку ограбил…
В ЗАГСе:
- Вы приговариваетесь к 5 годам брака строго режима! Невеста, приведите приговор в исполнение!
Маленькая девочка лепит куличики в песочнице. Мимо проходит женщина.
- Тетенька, сколько времени?
- А волшебное слово сказать?
- А в глаз совочком?