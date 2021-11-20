Дети — цветы жизни. Сорвал букет — подари бабушке: анекдоты ко Дню ребенка
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- Сынок, что ты там собрался смотреть по телевизору в полпервого ночи?
- Да какую-то передачу о жизни животных.
- Вот ведь паразиты, нашли время детские программы показывать! Ну ладно, смотри. А как называется?
- "Ночные бабочки больших городов".
Дед Мороз обращается к маленькой девочке в детском садике:
- Ну, а ты, милая малышка, что хочешь от меня в подарок?
- А ты что, дед, разве не получал от меня е-мэйл?
Сегодня подзываю своего восьмилетнего сына к компьютеру, говорю:
- Сынок, хочешь, я тебе твою школу со спутника покажу? Вот она — как на ладони!
Ребенок подрывается, с интересом смотрит, что-то прикидывает и с плохо скрываемой надеждой выдает:
- Папа, а теперь удар со спутника можешь нанести?
Пожалуй, единственные слова, передаются из поколения в поколение в каждой семье — это:
- Вот будут у тебя свои дети, тогда поймешь!
У подруги дочка в детском саду за завтраком чокнулась стаканом кефира с соседкой по столу и на вопрос:
- Ирочка, что это такое?
С невозмутимым лицом ответила:
- Ольга Федоровна, дайте с подругой нормально пообщаться!