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Дети — цветы жизни. Сорвал букет — подари бабушке: анекдоты ко Дню ребенка

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Дети — цветы жизни. Сорвал букет — подари бабушке: анекдоты ко Дню ребенка

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. "Телеграф" собрал самые смешные шутки о детях, которые заставят вас смеяться до слез

- Сынок, что ты там собрался смотреть по телевизору в полпервого ночи?

- Да какую-то передачу о жизни животных.

- Вот ведь паразиты, нашли время детские программы показывать! Ну ладно, смотри. А как называется?

- "Ночные бабочки больших городов".

Дед Мороз обращается к маленькой девочке в детском садике:

- Ну, а ты, милая малышка, что хочешь от меня в подарок?

- А ты что, дед, разве не получал от меня е-мэйл?

Сегодня подзываю своего восьмилетнего сына к компьютеру, говорю:

- Сынок, хочешь, я тебе твою школу со спутника покажу? Вот она — как на ладони!

Ребенок подрывается, с интересом смотрит, что-то прикидывает и с плохо скрываемой надеждой выдает:

- Папа, а теперь удар со спутника можешь нанести?

Пожалуй, единственные слова, передаются из поколения в поколение в каждой семье — это:

- Вот будут у тебя свои дети, тогда поймешь!

У подруги дочка в детском саду за завтраком чокнулась стаканом кефира с соседкой по столу и на вопрос:

- Ирочка, что это такое?

С невозмутимым лицом ответила:

- Ольга Федоровна, дайте с подругой нормально пообщаться!

Теги:
#Шутки #Юмор #Всемирный день ребенка #Анекдоты