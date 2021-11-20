Читаем, улыбаемся, смеемся: самые смешные шутки на вечер
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- Билл Гейтс рассказывал, что начинали они в гаражах.
- Ха. Мы с пацанами тоже начинали с гаражей.
- И что?
- Не у всех мечты сбываются. Повязали, когда мы хату подломили.
Есть много мужских увлечений — футбол, рыбалка, баня…
И чем дальше от жены, тем менее все это похоже на футбол, рыбалку и баню…
- Сегодня наконец-то я заработал свои первые деньги в качестве программиста! Я продал свой ноутбук.
- Моя жена хотела, чтобы я приготовил ей сюрприз на ее день рожденья. Поэтому в ее день рожденья я позвонил ей из Таиланда и поздравил с днюхой!
- Люди, да вы задрали возмущаться высокими ценами на выпивку, за парковку и за обслуживание! Не нравится, не ходите ко мне в гости…