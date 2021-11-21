Укр

У хорошего агронома ячмень растет прямо на глазах: веселые анекдоты про сельское хозяйство

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
290
У хорошего агронома ячмень растет прямо на глазах: веселые анекдоты про сельское хозяйство Новость обновлена 21 ноября 2021, 11:52

Очередная подборка самых смешных шуток

Агроном говорит старому крестьянину:

— Вы обрабатываете свой участок устаревшими методами! Я удивлюсь, если вы получите с этого дерева хотя бы десять килограммов яблок!

— Я тоже, — сказал крестьянин. — Ведь это же груша!

- Я четыре года учился на одни пятерки, -жалуется молодой человек попутчику в поезде,— и вот благодарность: меня теперь загоняют в медвежий угол, в провинцию, на село!

— А чему вы учились? Какая у вас профессия?

- Я агроном.

В метро на конечной проверяющий мент заходит в вагон и видит, какой-то мужик закемарил и книжка на полу валяется. Поднял книжку, читает на обложке "Ландау. Теория поля", кричит:

- Э! Агроном! Вставай, конечная!

- Послушай, Мэри, — говорит фермер супруге, — мне кажется, что белая курочка немного загрустила. Не сварить ли из нее суп?

— Ну, если ты надеешься ее этим развеселить…

Жаркое воскресенье, на ферме все животные попрятались в тень. Тишина. Вдруг из курятника с криком "Я ошибся! " вылетает петух. За ним выползает взъерошенная довольная утка:

— Ну что вы! Ничего страшного!

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня