У хорошего агронома ячмень растет прямо на глазах: веселые анекдоты про сельское хозяйство
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Агроном говорит старому крестьянину:
— Вы обрабатываете свой участок устаревшими методами! Я удивлюсь, если вы получите с этого дерева хотя бы десять килограммов яблок!
— Я тоже, — сказал крестьянин. — Ведь это же груша!
- Я четыре года учился на одни пятерки, -жалуется молодой человек попутчику в поезде,— и вот благодарность: меня теперь загоняют в медвежий угол, в провинцию, на село!
— А чему вы учились? Какая у вас профессия?
- Я агроном.
В метро на конечной проверяющий мент заходит в вагон и видит, какой-то мужик закемарил и книжка на полу валяется. Поднял книжку, читает на обложке "Ландау. Теория поля", кричит:
- Э! Агроном! Вставай, конечная!
- Послушай, Мэри, — говорит фермер супруге, — мне кажется, что белая курочка немного загрустила. Не сварить ли из нее суп?
— Ну, если ты надеешься ее этим развеселить…
Жаркое воскресенье, на ферме все животные попрятались в тень. Тишина. Вдруг из курятника с криком "Я ошибся! " вылетает петух. За ним выползает взъерошенная довольная утка:
— Ну что вы! Ничего страшного!