У хорошего агронома ячмень растет прямо на глазах: веселые анекдоты про сельское хозяйство

Агроном говорит старому крестьянину:

— Вы обрабатываете свой участок устаревшими методами! Я удивлюсь, если вы получите с этого дерева хотя бы десять килограммов яблок!

— Я тоже, — сказал крестьянин. — Ведь это же груша!