Укр

Не оставьте грусти шансов: новая порция улетных вечерних шуток

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Не оставьте грусти шансов: новая порция улетных вечерних шуток Новость обновлена 21 ноября 2021, 17:07

Очередная подборка самых смешных анекдотов для хорошего настроения

- Вот только не надо делать из меня дурака!

- Извини, но трудно удержаться — материал очень уж подходящий.

Двое мужиков покупают водку. К верхушке бутылки прикреплен акционный пакетик с орешками. Один говорит другому:

- Смотри, тут еще и орешки есть…

- Это чтобы от белки откупиться, когда придет.

- Дорогой! Возьми меня!

- Спи, милая, мы никуда не едем.

- Мужик, зачем тебе такая длинная удочка?

Что, дальше рыба крупнее?

- Нет, дальше вода холоднее, можно быстрее пиво остудить.

Лайфхак. Если чай в пакетиках заваривать более трех раз, то ниточки от них годятся для штопки носков темной окраски.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты