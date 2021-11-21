Не оставьте грусти шансов: новая порция улетных вечерних шуток
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- Вот только не надо делать из меня дурака!
- Извини, но трудно удержаться — материал очень уж подходящий.
Двое мужиков покупают водку. К верхушке бутылки прикреплен акционный пакетик с орешками. Один говорит другому:
- Смотри, тут еще и орешки есть…
- Это чтобы от белки откупиться, когда придет.
- Дорогой! Возьми меня!
- Спи, милая, мы никуда не едем.
- Мужик, зачем тебе такая длинная удочка?
Что, дальше рыба крупнее?
- Нет, дальше вода холоднее, можно быстрее пиво остудить.
Лайфхак. Если чай в пакетиках заваривать более трех раз, то ниточки от них годятся для штопки носков темной окраски.