На грусть время не тратим, только на веселье: смешные шутки на день
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— Флот инопланетного вторжения готов, начинаем войну с Землёй с атаки на Польшу.
— Генерал, но почему на Польшу?
— На этой планете почему-то так принято.
В наше время крутейших технологий, научились делать настолько классные детские игрушки, что из детских магазинов с криками и скандалами, стали выходить не только дети, но и их родители…
Мышечная память — это когда страница еще не загрузилась, а ты уже поставил мышку на то место, куда надо кликнуть.
Дураку дай уверенности в будущем хоть на час, и он тут же возьмёт что-нибудь в кредит.
— Женщина, дорогая, имейте совесть, я больше не могу!
— Ты же перед этим кричал, что ты маньяк!