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На грусть время не тратим, только на веселье: смешные шутки на день

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На грусть время не тратим, только на веселье: смешные шутки на день Новость обновлена 22 ноября 2021, 13:10

Самая смешная подборка анекдотов для хорошего настроения на весь день

— Флот инопланетного вторжения готов, начинаем войну с Землёй с атаки на Польшу.

— Генерал, но почему на Польшу?

— На этой планете почему-то так принято.

В наше время крутейших технологий, научились делать настолько классные детские игрушки, что из детских магазинов с криками и скандалами, стали выходить не только дети, но и их родители…

Мышечная память — это когда страница еще не загрузилась, а ты уже поставил мышку на то место, куда надо кликнуть.

Дураку дай уверенности в будущем хоть на час, и он тут же возьмёт что-нибудь в кредит.

— Женщина, дорогая, имейте совесть, я больше не могу!

— Ты же перед этим кричал, что ты маньяк!

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