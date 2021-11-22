Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки
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Работодатели в вакансиях поголовно требуют от кандидатов «стрессоустойчивости». И ни один работодатель не пишет «работая у нас, вы не будете испытывать стресс».
Работаю на почте, приходит покупательница:
— Мне, пожалуйста, три больших конверта.
— Больших? А4? — уточняю.
— Ну хорошо, давайте четыре, — соглашается она.
Очень сильно напрягает фраза «Ну, как-то так», произнесённая за спиной в тату-салоне.
Не понимаю, почему, когда похищают людей в фильмах, заклеивают им рот скотчем. Это банально. Засовывайте лампочки, так надежнее и веселее.
Сестра задумалась о старости. Говорит, в 70 лет надо будет завести питомца, который после ее смерти сможет сам о себе позаботиться. И показала фотку стервятника.