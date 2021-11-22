Укр

Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые вечерние шутки Новость обновлена 22 ноября 2021, 17:52

Свежая порция шуток специально для наших читателей

Работодатели в вакансиях поголовно требуют от кандидатов «стрессоустойчивости». И ни один работодатель не пишет «работая у нас, вы не будете испытывать стресс».

Работаю на почте, приходит покупательница:

— Мне, пожалуйста, три больших конверта.

— Больших? А4? — уточняю.

— Ну хорошо, давайте четыре, — соглашается она.

Очень сильно напрягает фраза «Ну, как-то так», произнесённая за спиной в тату-салоне.

Не понимаю, почему, когда похищают людей в фильмах, заклеивают им рот скотчем. Это банально. Засовывайте лампочки, так надежнее и веселее.

Сестра задумалась о старости. Говорит, в 70 лет надо будет завести питомца, который после ее смерти сможет сам о себе позаботиться. И показала фотку стервятника.

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