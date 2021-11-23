Для тех, кто встал не с той ноги: утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться
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Ольга, хоть и не попала в мишень в тире, но и взять мишку ей уже никто не помешал.
Как предусмотрительна природа. За миллионы лет до появления коронавируса она придумала человеку уши, за которые надо будет цеплять маску.
Самое сильное влияние на улучшение памяти оказывает….. уличная обувь. Как только её надеваешь — сразу вспоминаешь всё, что забыл взять с собой выходя из дома
— Ало, привет, че голос злой?
— Ты меня разбудил!
— Ну извини… Э… Я ж тебе на рабочий телефон звоню!
— И что с того?
Старшее поколение держало запас спичек, макарон и соли на черный день. Нынешнее будет хранить канистру антисептика и ящик респираторов.