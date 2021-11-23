Улыбнись на все 32: подборка забавных анекдотов, которые заставят смеяться до слез
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Телевидение настолько деградировало, что когда включаешь телевизор, начинаешь испытывать какую-то неловкость, как будто подглядываешь за умственно неполноценными людьми.
Я полностью исключила из своей жизни долгосрочное планирование, когда увидела, как упиваются в баре в ноль люди, которые утром пойдут строить атомный реактор.
2020 год. Гинзбург заявляет, что иммунитет от прививки можно будет передавать по наследству.
2021 год. Каждые полгода требуется перевакцинация.
2024 год. Принимается закон о допустимости обеденного перерыва между вакцинациями.
Сутенер Петрович так и не смог понять, почему доставка продуктов — это бизнес, а доставка девчонок на дом — это криминал?
— Батюшка, можно я не буду поститься?
— Не постись, твои посты все равно никто не читает.